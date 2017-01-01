Reichsluftfahrtministerium (RLM)
Color/Hobby Paint Table
Color Matches Per The Three Major Published Standards
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Silber RLM 01 1938-40 (Merrick)
|0480
|4678
|Silber RLM 01 1940-41 (Merrick)
|27002
|1781
|Silber RLM 01 1941-45 (Merrick)
|0480
|27002
|1781
|Silber RLM 01 (Ullmann)
|0480
|1781
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Grau RLM 02 (Eagle Edition)
|73104
|2002
|224
|2051
|70.886
|Grau RLM 02 1938-40 (Merrick)
|73104
|2002
|70.886
|Grau RLM 02 1940-41 (Merrick)
|73104
|224
|2051
|70.886
|Grau RLM 02 1941-45 (Merrick)
|2071
|70.330
|Grau RLM 02 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Gelb RLM 04 (Eagle Edition)
|H413
C113
|Gelb RLM 04 1938-40 (Merrick)
|Gelb RLM 04 1940-41 (Merrick)
|Gelb RLM 04 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Gelb Lasur RLM 05 1938-40 (Merrick)
|74
|Gelb Lasur RLM 05 (Ullmann)
|71.106
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Weiß RLM 21 1938-40 (Merrick)
|4701
|70.313
|Weiß RLM 21 1940-41 (Merrick)
|4701
|70.313
|Weiß RLM 21 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Schwarz RLM 22 1938-40 (Merrick)
|85
|X18
TS29
|4700
|Schwarz RLM 22 1940-41 (Merrick)
|85
|X18
TS29
|Schwarz RLM 22 (Ullmann)
|H2
C2
N2
|85
|X18
TS29
|4700
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Rot RLM 23 (Eagle Edition)
|Rot RLM 23 1938-40 (Merrick)
|Rot RLM 23 1940-41 (Merrick)
|Rot RLM 23 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Dunkelblau RLM 24 (Eagle Edition)
|Dunkelblau RLM 24 1938-40 (Merrick)
|Dunkelblau RLM 24 1940-41 (Merrick)
|Dunkelblau RLM 24 (Ullmann)
|4773
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Hellgrün RLM 25 (Eagle Edition)
|Hellgrün RLM 25 1938-40 (Merrick)
|Hellgrün RLM 25 1940-41 (Merrick)
|Hellgrün RLM 25 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Braun RLM 26 (Eagle Edition)
|4053
|Braun RLM 26 1938-40 (Merrick)
|Braun RLM 26 1940-41 (Merrick)
|Braun RLM 26 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Gelb RLM 27 (Eagle Edition)
|2023
|Gelb RLM 27 1938-40 (Merrick)
|2023
4684
|Gelb RLM 27 1940-41 (Merrick)
|Gelb RLM 27 (Ullmann)
|H4
C4
|4684
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Weinrot RLM 28 (Eagle Edition)
|Weinrot RLM 28 1938-40 (Merrick)
|Weinrot RLM 28 1940-41 (Merrick)
|Weinrot RLM 28 (Ullmann)
|0126
|H17
C29
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Dunkelbraun RLM 61 (Eagle Edition)
|3046
|H342
|Dunkelbraun RLM 61 1938-40 (Merrick)
|0125
|H32
C40
|4605
|71.042
|Dunkelbraun RLM 61 (Ullmann)
|0004
|H32
C40
|4606
|71.042
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Grün RLM 62 (Eagle Edition)
|73073
|2027
|XF67
TS61
|1913
4734
|Grün RLM 62 1938-40 (Merrick)
|0746
|H340
C340
|AS14
|71.017
|Grün RLM 62 (Ullmann)
|73073
|0746
|AS14
|4734
|70.894
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Grüngrau RLM 63 (Eagle Edition)
|102
|1793
|71.096
|Grüngrau RLM 63 1938-40 (Merrick)
|31
|XF22
|2056
|Grüngrau RLM 63 (Ullmann)
|0792
|2071
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Hellblau RLM 65 (Eagle Edition)
|H67
|XF23
|2123
|Hellblau RLM 65 1938-40 (Merrick)
|73046
|2131
|Hellblau RLM 65 1940-41 (Merrick)
|73046
|2131
|Hellblau RLM 65 1941-45 (Merrick)
|73046
|2131
|Hellblau RLM 65 (Ullmann)
|165
|1741
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Schwarzrau RLM 66 (Eagle Edition)
|73044
|2004
|H401
|2040
4767
|70.995
|Schwarzrau RLM 66 1938-40 (Merrick)
|73044
|2004
|H401
|2040
4767
|70.995
|Schwarzrau RLM 66 1940-41 (Merrick)
|73044
|2004
|H416
C116
|2082
4782
|70.995
|Schwarzrau RLM 66 1941-45 (Merrick)
|73010
|0161
|H416
C116
|184
|XF63/TS4
|2084
4784
|71.055
|Schwarzrau RLM 66 (Ullmann)
|73045
|3006
|H77
C137
|033
|AS3
|1791
4691
|602
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Weiß RLM 67 1938-40 (Merrick)
|78104
|147
|Weiß RLM 67 (Ullmann)
|70.313
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Schwarzgrün RLM 68 1938-40 (Merrick)
|H302
C302
|Schwarzgrün RLM 68 (Ullmann)
|2097
4776
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Dunkelgrün RLM 69 1938-40 (Merrick)
|1764
4729
|71.124
|Dunkelgrün RLM 69 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Schwarzgrün RLM 70 (Eagle Edition)
|4055
|H65
C18
|AS13
|Schwarzgrün RLM 70 1938-40 (Merrick)
|73045
|4011
|H65
C18
|XF11
|Schwarzgrün RLM 70 1940-41 (Merrick)
|4011
|H65
C18
|XF11
|2083
|Schwarzgrün RLM 70 1941-45 (Merrick)
|4011
|H65
C18
|XF11
|2083
|Schwarzgrün RLM 70 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Dunkelgrün RLM 71 (Eagle Edition)
|73177
|2025
|H420
C120
|XF62
TS5
|2114
|Dunkelgrün RLM 71 1938-40 (Merrick)
|73177
|3083
|XF61
TS2
|Dunkelgrün RLM 71 1940-41 (Merrick)
|0004
|XF61
TS2
|2114
|70.979
|Dunkelgrün RLM 71 1941-45 (Merrick)
|0004
|H330
C330
|XF62
TS5
|2075
|70.979
|Dunkelgrün RLM 71 (Ullmann)
|3043
|XF5
|4807
|70.823
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Grün RLM 72 (Eagle Edition)
|H65
C18
|AS3
|Grün RLM 72 1938-40 (Merrick)
|73043
|4008
|H12
C12
N12
|XF1
TS6
|2740
4768
|71.057
|Grün RLM 72 1940-41 (Merrick)
|73043
|4008
|XF69
TS63
|Grün RLM 72 1941-45 (Merrick)
|73043
|4008
|H12
C12
N12
|XF1
TS6
|2740
4768
|71.057
|Grün RLM 72 (Ullmann)
|0795
|H330
C330
|75
|XF74
TS70
|2090
4791
|71.019
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Grün RLM 73 (Eagle Edition)
|4011
|XF11
AS13
|Grün RLM 73 1941 (Merrick)
|0749
|XF11
AS13
|4783
|Grün RLM 73 (Ullmann)
|4055
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Graugrün RLM 74 (Eagle Edition)
|0029
|H339
C339
|91
|XF74
TS70
|2082
4782
|70.896
|Graugrün RLM 74 1941 (Merrick)
|73106
|3003
|H301
C301
|66
|AS4
|2094
4795
|71.123
|Graugrün RLM 74 (Ullmann)
|3091
|H339
C339
|91
|XF74
TS70
|1788
4750
|70.897
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Grauviolett RLM 75 (Eagle Edition)
|0733
|H69
C37
|79
|XF77
TS67
|2101
|70.866
|Grauviolett RLM 75 1941 (Merrick)
|0733
|H305
C305
|AS10
|2117
|70.869
|Grauviolett RLM 75 (Ullmann)
|73093
|2013
|H82
C31
|106
|1740
4755
|70.991
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Lichtblau RLM 76 (Eagle Edition)
|Lichtblau RLM 76 1941 (Merrick)
|Lichtblau RLM 76 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Graublau RLM 76a 1941 (Merrick)
|73169
|Graublau RLM 76a (Ullmann)
|4680
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Graugrün RLM 76b 1941 (Merrick)
|2015
|Graugrün RLM 76b (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Hellgrau RLM 77 (Eagle Edition)
|4680
|70.907
|Hellgrau RLM 77 1941 (Merrick)
|77203
|H308
C308
|165
|1728
4762
|70.990
|Hellgrau RLM 77 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Hellblau RLM 78 (Eagle Edition)
|Hellblau RLM 78 1941 (Merrick)
|Hellblau RLM 78 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Sandgelb RLM 79 (Eagle Edition)
|Sandgelb RLM 79 1941 (Merrick 2004)
|4697
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Sandbraun RLM 79a (Eagle Edition)
|H66
C119
|70.311
|Sandbraun RLM 79a 1941 (Merrick)
|118
|2004
4709
|71.026
|Sandbraun RLM 79 (Ullmann)
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Olivgrün RLM 80 (Eagle Edition)
|2005
|AS17
|Olivgrün RLM 80 1941 (Merrick)
|2025
|H420
C120
|172
|XF27
|2114
|70.975
|Olivgrün RLM 80 (Ullmann)
|0796
|XF67
TS61
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Braunviolett RLM 81 (Eagle Edition)
|73018
|H78
|AS6
|Braunviolett RLM 81 1941 (Merrick)
|2026
|H32
C40
|2005
4605
|71.042
|Braunviolett RLM 81 (Ullmann)
|3051
|170
|2002
4602
|70.304
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Hellgrün RLM 82 (Eagle Edition)
|0746
|H340
C340
|XF5
|71.022
|Hellgrün RLM 82 1941 (Merrick)
|2068
|H405
|XF65
|2106
|71.017
|Hellgrün RLM 82 (Ullmann)
|2018
|H340
C340
|4734
|Akan
|AKI
|Gunze
|Humbrol
|Tamiya
|Testors
|Vallejo
|Dunkelgrün RLM 83 (Eagle Edition)
|2025
|H421
C121
|XF58
|Dunkelgrün RLM 83 1941 (Merrick)
|3044
|H421
C121
|XF81
|1710
4726
|71.013
|Dunkelgrün RLM 83 (Ullmann)
|3044
|H73
|AS6
|1710
4726
|609