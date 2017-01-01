Cybermodeler Online Scale Modeling Magazine

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Reichsluftfahrtministerium (RLM)
Color/Hobby Paint Table

Color Matches Per The Three Major Published Standards

Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Silber RLM 01 1938-40 (Merrick)
  0480       4678  
Silber RLM 01 1940-41 (Merrick)
      27002   1781  
Silber RLM 01 1941-45 (Merrick)
  0480   27002   1781  
Silber RLM 01 (Ullmann)
  0480       1781  
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Grau RLM 02 (Eagle Edition)
73104 2002   224   2051 70.886
Grau RLM 02 1938-40 (Merrick)
73104 2002         70.886
Grau RLM 02 1940-41 (Merrick)
73104     224   2051 70.886
Grau RLM 02 1941-45 (Merrick)
          2071 70.330
Grau RLM 02 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Gelb RLM 04 (Eagle Edition)
    H413
C113		        
Gelb RLM 04 1938-40 (Merrick)
             
Gelb RLM 04 1940-41 (Merrick)
             
Gelb RLM 04 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Gelb Lasur RLM 05 1938-40 (Merrick)
      74      
Gelb Lasur RLM 05 (Ullmann)
            71.106
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Weiß RLM 21 1938-40 (Merrick)
          4701 70.313
Weiß RLM 21 1940-41 (Merrick)
          4701 70.313
Weiß RLM 21 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Schwarz RLM 22 1938-40 (Merrick)
      85 X18
TS29		 4700  
Schwarz RLM 22 1940-41 (Merrick)
      85 X18
TS29		    
Schwarz RLM 22 (Ullmann)
    H2
C2
N2		 85 X18
TS29		 4700  
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Rot RLM 23 (Eagle Edition)
             
Rot RLM 23 1938-40 (Merrick)
             
Rot RLM 23 1940-41 (Merrick)
             
Rot RLM 23 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Dunkelblau RLM 24 (Eagle Edition)
             
Dunkelblau RLM 24 1938-40 (Merrick)
             
Dunkelblau RLM 24 1940-41 (Merrick)
             
Dunkelblau RLM 24 (Ullmann)
          4773  
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Hellgrün RLM 25 (Eagle Edition)
             
Hellgrün RLM 25 1938-40 (Merrick)
             
Hellgrün RLM 25 1940-41 (Merrick)
             
Hellgrün RLM 25 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Braun RLM 26 (Eagle Edition)
  4053          
Braun RLM 26 1938-40 (Merrick)
             
Braun RLM 26 1940-41 (Merrick)
             
Braun RLM 26 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Gelb RLM 27 (Eagle Edition)
          2023  
Gelb RLM 27 1938-40 (Merrick)
          2023
4684		  
Gelb RLM 27 1940-41 (Merrick)
             
Gelb RLM 27 (Ullmann)
    H4
C4		     4684  
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Weinrot RLM 28 (Eagle Edition)
             
Weinrot RLM 28 1938-40 (Merrick)
             
Weinrot RLM 28 1940-41 (Merrick)
             
Weinrot RLM 28 (Ullmann)
  0126 H17
C29		        
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Dunkelbraun RLM 61 (Eagle Edition)
  3046 H342        
Dunkelbraun RLM 61 1938-40 (Merrick)
  0125 H32
C40		     4605 71.042
Dunkelbraun RLM 61 (Ullmann)
  0004 H32
C40		     4606 71.042
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Grün RLM 62 (Eagle Edition)
73073 2027     XF67
TS61		 1913
4734		  
Grün RLM 62 1938-40 (Merrick)
  0746 H340
C340		   AS14   71.017
Grün RLM 62 (Ullmann)
73073 0746     AS14 4734 70.894
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Grüngrau RLM 63 (Eagle Edition)
      102   1793 71.096
Grüngrau RLM 63 1938-40 (Merrick)
      31 XF22 2056  
Grüngrau RLM 63 (Ullmann)
  0792       2071  
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Hellblau RLM 65 (Eagle Edition)
    H67   XF23 2123  
Hellblau RLM 65 1938-40 (Merrick)
73046         2131  
Hellblau RLM 65 1940-41 (Merrick)
73046         2131  
Hellblau RLM 65 1941-45 (Merrick)
73046         2131  
Hellblau RLM 65 (Ullmann)
      165   1741  
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Schwarzrau RLM 66 (Eagle Edition)
73044 2004 H401     2040
4767		 70.995
Schwarzrau RLM 66 1938-40 (Merrick)
73044 2004 H401     2040
4767		 70.995
Schwarzrau RLM 66 1940-41 (Merrick)
73044 2004 H416
C116		     2082
4782		 70.995
Schwarzrau RLM 66 1941-45 (Merrick)
73010 0161 H416
C116		 184 XF63/TS4 2084
4784		 71.055
Schwarzrau RLM 66 (Ullmann)
73045 3006 H77
C137		 033 AS3 1791
4691		 602
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Weiß RLM 67 1938-40 (Merrick)
78104     147      
Weiß RLM 67 (Ullmann)
            70.313
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Schwarzgrün RLM 68 1938-40 (Merrick)
    H302
C302		        
Schwarzgrün RLM 68 (Ullmann)
          2097
4776		  
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Dunkelgrün RLM 69 1938-40 (Merrick)
          1764
4729		 71.124
Dunkelgrün RLM 69 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Schwarzgrün RLM 70 (Eagle Edition)
  4055 H65
C18		   AS13    
Schwarzgrün RLM 70 1938-40 (Merrick)
73045 4011 H65
C18		   XF11    
Schwarzgrün RLM 70 1940-41 (Merrick)
  4011 H65
C18		   XF11 2083  
Schwarzgrün RLM 70 1941-45 (Merrick)
  4011 H65
C18		   XF11 2083  
Schwarzgrün RLM 70 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Dunkelgrün RLM 71 (Eagle Edition)
73177 2025 H420
C120		   XF62
TS5		 2114  
Dunkelgrün RLM 71 1938-40 (Merrick)
73177 3083     XF61
TS2		    
Dunkelgrün RLM 71 1940-41 (Merrick)
  0004     XF61
TS2		 2114 70.979
Dunkelgrün RLM 71 1941-45 (Merrick)
  0004 H330
C330		   XF62
TS5		 2075 70.979
Dunkelgrün RLM 71 (Ullmann)
  3043     XF5 4807 70.823
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Grün RLM 72 (Eagle Edition)
    H65
C18		   AS3    
Grün RLM 72 1938-40 (Merrick)
73043 4008 H12
C12
N12		   XF1
TS6		 2740
4768		 71.057
Grün RLM 72 1940-41 (Merrick)
73043 4008     XF69
TS63		    
Grün RLM 72 1941-45 (Merrick)
73043 4008 H12
C12
N12		   XF1
TS6		 2740
4768		 71.057
Grün RLM 72 (Ullmann)
  0795 H330
C330		 75 XF74
TS70		 2090
4791		 71.019
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Grün RLM 73 (Eagle Edition)
  4011     XF11
AS13		    
Grün RLM 73 1941 (Merrick)
  0749     XF11
AS13		 4783  
Grün RLM 73 (Ullmann)
  4055          
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Graugrün RLM 74 (Eagle Edition)
  0029 H339
C339		 91 XF74
TS70		 2082
4782		 70.896
Graugrün RLM 74 1941 (Merrick)
73106 3003 H301
C301		 66 AS4 2094
4795		 71.123
Graugrün RLM 74 (Ullmann)
  3091 H339
C339		 91 XF74
TS70		 1788
4750		 70.897
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Grauviolett RLM 75 (Eagle Edition)
  0733 H69
C37		 79 XF77
TS67		 2101 70.866
Grauviolett RLM 75 1941 (Merrick)
  0733 H305
C305		   AS10 2117 70.869
Grauviolett RLM 75 (Ullmann)
73093 2013 H82
C31		 106   1740
4755		 70.991
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Lichtblau RLM 76 (Eagle Edition)
             
Lichtblau RLM 76 1941 (Merrick)
             
Lichtblau RLM 76 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Graublau RLM 76a 1941 (Merrick)
73169            
Graublau RLM 76a (Ullmann)
          4680  
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Graugrün RLM 76b 1941 (Merrick)
  2015          
Graugrün RLM 76b (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Hellgrau RLM 77 (Eagle Edition)
          4680 70.907
Hellgrau RLM 77 1941 (Merrick)
77203   H308
C308		 165   1728
4762		 70.990
Hellgrau RLM 77 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Hellblau RLM 78 (Eagle Edition)
             
Hellblau RLM 78 1941 (Merrick)
             
Hellblau RLM 78 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Sandgelb RLM 79 (Eagle Edition)
             
Sandgelb RLM 79 1941 (Merrick 2004)
          4697  
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Sandbraun RLM 79a (Eagle Edition)
    H66
C119		       70.311
Sandbraun RLM 79a 1941 (Merrick)
      118   2004
4709		 71.026
Sandbraun RLM 79 (Ullmann)
             
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Olivgrün RLM 80 (Eagle Edition)
  2005     AS17    
Olivgrün RLM 80 1941 (Merrick)
  2025 H420
C120		 172 XF27 2114 70.975
Olivgrün RLM 80 (Ullmann)
  0796     XF67
TS61		    
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Braunviolett RLM 81 (Eagle Edition)
73018   H78   AS6    
Braunviolett RLM 81 1941 (Merrick)
  2026 H32
C40		     2005
4605		 71.042
Braunviolett RLM 81 (Ullmann)
  3051   170   2002
4602		 70.304
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Hellgrün RLM 82 (Eagle Edition)
  0746 H340
C340		   XF5   71.022
Hellgrün RLM 82 1941 (Merrick)
  2068 H405   XF65 2106 71.017
Hellgrün RLM 82 (Ullmann)
  2018 H340
C340		     4734  
Akan AKI Gunze Humbrol Tamiya Testors Vallejo
Dunkelgrün RLM 83 (Eagle Edition)
  2025 H421
C121		   XF58    
Dunkelgrün RLM 83 1941 (Merrick)
  3044 H421
C121		   XF81 1710
4726		 71.013
Dunkelgrün RLM 83 (Ullmann)
  3044 H73   AS6 1710
4726		 609

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