Begemot 1/32 Yakovlev Yak-3 VVS RKKA Aces Decal First Look

By Michael Benolkin

Date of Review March 2017 Manufacturer Begemot Subject Yakovlev Yak-3 VVS RKKA Aces Scale 1/32 Set Number 32014 Pros 25 colorful marking options Cons Nothing noted Skill Level Novice MSRP (USD) $TBA

First Look

Begemot Decals is an interesting decal company from Rostov-on-Don, Russia that offers a nice array of markings for Soviet-built and Russian service aircraft. In this release, Begemot provides a variety of colorful subjects for the 1/32 Special Hobby Yak-3. Let's take a look:

This set provides 25 markings options including:

Yak-3, Bort 15, 1 AS/64 GIAP/4 GIAD, VVS RKKA, 1944 Yak-3, Bort 9, 175 IAP/234 IAD, VVS RKKA, 1944 Yak-3, Bort 360, 150 GIAP/13 IAD/3 IAK, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 74, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 74, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 100, 402 IAP/256 IAD/3 IAK, VVA RKKA, 1945 Yak-3, Bort 12, 150 GIAP/13 IAD/3 IAK, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 10, VVS RKKA Yak-3, Bort 1, Commander 3 IAD, VVS RKKA, 1944 Yak-3, Bort 10, 6 GIAD, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 86, 1AS/66 GIAP/4 GIAD, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 24, 431 IAP/315 IAD, VVS RKKA, 1944 Yak-3, Bort 94, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 1, 1 AS/4 GIAD, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 35, VVS RKKA 1943 Yak-3, Bort 90, 3 AS/4 IAD/185 IAP, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Commander 4 GIAP/1 GIAK, VVS RKKA, 1947 Yak-3, Bort 85, 236 IAD, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 41, 153 GIAP/12 GIAD, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 114, 402 IAP/265 IAD/3 IAK, VVS RKKA, 1944 Yak-3, Bort 12, 18 GIAP/303 IAD, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 10, 402 IAP/265 IAD, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 32, 116 IAP/283 IAD, VVS RKKA 1945 Yak-3, Bort 22, 7 GIAD, VVS RKKA, 1945 Yak-3, Bort 12, 267 IAP, VVS RKKA, 1944

As you can see in the decal images, this set captures the more distinctive and colorful examples of the Yak-3 in Soviet Air Force (RKKA = Robobhe Krestyanskata Krasnaya Armiya or Red Army of the Workers and Peasants). This set provides all of the distinctive production markings as well as unique artwork for the 25 selected subjects.

For more information about this set and the other releases from Begemot Decals, visit their website at http://www.begemotdecals.ru.

My sincere thanks to Begemot Decals for this review sample!