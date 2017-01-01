Top Gun - Best of the Best Kits

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|Subject
|1/24
|1/32
|1/48
|1/72
|1/144
|M
|MB-339
|MB-339
|N/A
|N/A
|Frems
|N/A
|N/A
|MC.200 Saetta
|MC.200
|N/A
|N/A
|Italeri
|HobbyBoss
|N/A
|MC.202 Folgore
|MC.202
|N/A
|N/A
|Eduard (Hasegawa)
|N/A
|N/A
|MC.205 Veltro
|MC.205
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MD.450 Ouragan
|MD.450
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MD.452 Mystere
|MD.452
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MD.454 Super Mystere
|MD.454
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Me 163 Komet
|Me 163
|N/A
|Meng
|Trimaster/ DML
|Academy
|N/A
|Me 262 Schwalbe
|Me 262A-1a
|N/A
|Trumpeter
|Tamiya
|Academy
|Revell
|Me 262A-2a
|N/A
|Trumpeter
|Tamiya
|Hasegawa
|N/A
|Me 262B-1a
|N/A
|Trumpeter
|Trimaster/ DML
|Hasegawa
|N/A
|Mi-2 (Hoplite)
|Mi-2
|N/A
|N/A
|N/A
|HobbyBoss
|N/A
|Mi-4 (Hound)
|Mi-4
|N/A
|Trumpeter
|N/A
|HobbyBoss
|N/A
|Mi-6 (Hook)
|Mi-6
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Mi-8/17 (Hip)
|Mi-8MT
|N/A
|Trumpeter
|N/A
|KP
|N/A
|Mi-24 (Hind)
|Mi-24V
|N/A
|Trumpeter
|Monogram
|Hasegawa
|N/A
|Mi-26 (Halo)
|Mi-26
|N/A
|N/A
|N/A
|Zvezda
|N/A
|Mi-28 (Havoc)
|Mi-28
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MiG-3
|MiG-3
|N/A
|Trumpeter
|Trumpeter
|N/A
|N/A
|MiG-15 (Fagot)
|MiG-15
|N/A
|Trumpeter
|Tamiya
|Eduard
|N/A
|MiG-17 (Fresco)
|MiG-17F
|N/A
|Trumpeter
|HobbyBoss
|DML
|N/A
|MiG-17PF
|N/A
|N/A
|HobbyBoss
|N/A
|N/A
|MiG-19 (Farmer)
|MiG-19
|N/A
|Trumpeter
|Trumpeter
|Bilek
|N/A
|MiG-21 (Fishbed)
|MiG-21F/F-13
|N/A
|Trumpeter
|Trumpeter
|Revell
|N/A
|MiG-21PF
|N/A
|Revell
|Revell
|Fujimi
|N/A
|MiG-21PFM
|N/A
|N/A
|Eduard
|Zvezda
|N/A
|MiG-21R
|N/A
|N/A
|Eduard
|Kopro
|Attack
|MiG-21MF/SM
|N/A
|Trumpeter
|Eduard
|Mastercraft
|Attack
|MiG-21SMT
|N/A
|N/A
|Eduard
|Fujimi
|N/A
|MiG-21bis
|N/A
|N/A
|Eduard
|Zvezda
|N/A
|MiG-21UM
|N/A
|Trumpeter
|HiPM
|Kopro
|N/A
|MiG-23 (Flogger)
|MiG-23MF
|N/A
|Trumpeter
|Trumpeter
|Hasegawa
|DML
|MiG-23ML
|N/A
|Trumpeter
|N/A
|Zvezda
|N/A
|MiG-23MLD
|N/A
|Trumpeter
|N/A
|Zvezda
|N/A
|MiG-23BN
|N/A
|N/A
|Trumpeter
|N/A
|Airfix
|MiG-27
|N/A
|N/A
|Trumpeter
|Hasegawa
|N/A
|MiG-27M
|N/A
|LEM
|Trumpeter
|Zvezda
|N/A
|MiG-25 (Foxbat)
|MiG-25P/PD
|N/A
|N/A
|Kitty Hawk
|Condor
|Minicraft
|MiG-25RBT
|N/A
|N/A
|ICM
|N/A
|N/A
|MiG-27 (Flogger)
|See MiG-23 (Flogger) Section
|MiG-29/MiG-33 (Fulcrum)
|MiG-29A
|N/A
|Revell
|Great Wall
|Academy
|Academy
|MiG-29S
|N/A
|N/A
|Great Wall
|ICM
|N/A
|MiG-29K
|N/A
|Trumpeter
|N/A
|N/A
|N/A
|MiG-29M
|N/A
|Trumpeter
|N/A
|N/A
|N/A
|MiG-29UB
|N/A
|Revell
|Academy
|Revell
|Revell
|MiG-31 (Foxhound)
|MiG-31
|N/A
|N/A
|CollectAire
|Zvezda
|Revell
|Mirage III
|Mirage IIIC
|N/A
|Italeri
|Eduard
|N/A
|N/A
|Mirage IIIE
|N/A
|Italeri
|Kinetic
|PJ
|N/A
|Mirage IIIR
|N/A
|Italeri
|Kinetic
|PJ
|N/A
|Mirage IV
|Mirage IV
|N/A
|N/A
|Heller
|Heller
|N/A
|Mirage V
|Mirage V
|N/A
|N/A
|Kinetic
|PJ
|N/A
|Mirage 2000
|Mirage 2000
|N/A
|N/A
|Kinetic
|N/A
|N/A
|Mirage F1
|Mirage F1C
|N/A
|N/A
|Kitty Hawk
|N/A
|N/A
|Mosquito
|B.IV
|N/A
|HK
|Tamiya
|Tamiya
|Aeroclub
|B.XVI
|N/A
|N/A
|Airfix
|N/A
|N/A
|FB.VI
|Airfix
|Tamiya
|Tamiya
|Tamiya
|Aeroclub
|NF.XIII
|N/A
|N/A
|Tamiya
|N/A
|N/A
|Mustang
|See P-51 Mustang Section