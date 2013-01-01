Cybermodeler Online Scale Modeling Magazine

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F/A-18 Hornet Modeler's Online Reference

F/A-18 Hornet Modeler's Online Reference Including:
F/A-18A/B/C/D Hornet; CF-188 Hornet;
F/A-18E/F Super Hornet; EA-18G Growler

** Note that asterisked links will take you to you to the photos hosted on our partner site, Scalemodels.ru.

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